Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Coronavirus - le tuto de Philippe Croizon 2 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 12477 Karma: 6075



https://twitter.com/i/status/1240352690707685377



Philippe Croizon vous donne un coup de pouce pour bien effectuer les gestes barrières Philippe Croizon vous donne un coup de pouce pour bien effectuer les gestes barrières

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:11