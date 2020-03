Mon premier tuto

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10643 Karma: 9609

Mon second tuto :



Comment insérer une vidéo



EDIT : @Zertyy, OK, ça se tient. Du coup, tu as regardé la vidéo avant de valider ? Tu es donc responsable de la qualité de celle-ci ?

Contribution le : Hier 23:51:46