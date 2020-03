Témoignage touchant d'un Italien touché par le coronavirus

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8555 Karma: 2478

Et quand bien même si cela ne touchait que les vieux, je ne vois pas par quel égoisme on pourrait s'en cogner sous prétexte qu'on est jeune et pas concerné !

Contribution le : Aujourd'hui 00:08:47