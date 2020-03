vieux jeu video pc

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 23:31:27 Post(s): 1

bonjour je suis a la recherche dun vieux jeux video pc je vus explique je me rapelle cetait un jeux de casse brique ou jeu de puzulle je me rapelle plus bien mais dans le jeu tavait le menu de score high score et lariere plan etait presenter avec une prison et du coup je me rapelle que a chaque foit quond finaissait un niveau ou level et lariere plan de la prison safichait ila y avait plein cage partout et au moment qand on finaissait le niveau la prison safichait et apres ilya avait plein ballon qui senvoller vers le haut mais je sais plus le nom du jeu sa fait longtemps comme meme mais et ce que par asare vous conaissez le nom pour que je retrouve parce que jai hate de le retrouver

Contribution le : Hier 23:40:21