Lavage des mains tuto

C'est bien beau de dire qu'il faut se laver les mains

mais savons-nous comment bien se laver les mains?







Hygiene des mains en EHPAD



Inutile de dire d'avoir les ongles, si possible, courts

et de penser à ôter bagues et bracelet, nids à microbes,

pour les laver séparément...

