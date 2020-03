Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Earvin Ngapeth victime de la pneumonie covid-19 Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Il l'aurait contracté le 8 Mars en France lorsqu'il visitait sa famille, ses amis lors d'une pause dans le championnat russe. temps d'incubation de moins de 4j pour lui. Premier symptome à partir du 12 Mars avec faiblesse musculaire. dépistage immédiat puis sympomes progressifs jussqu'à une pneumonie il y a 3j nécessitant l'hospitalisation. Il commence à aller mieux mais ne sortira d'observation qu'après le 26 Mars. Il reste pour le moment en quarantaine dans sa chambre d'hopital.









Restez chez vous! On peut gravement réagir à cette merde quelque soit son âge/sa condition physique. A l'inverse, on peut être porteur sain mais très contagieux. Il n'y aura pas de assez de lits pour tout le monde si on continue à sortir.



Il est aussi à noter que cette pneumonie peut laisser des séquelles cardiaques et respiratoires à vie.

L'usage d'anti-inflamatoire - ibuprofene - est à proscrire car facteur aggravant et/ou déclanchant de la pneumonie, ainsi que corticoïdes et aspirine.

Peut-être une piste pour comprendre que les sportifs sont particulièrement touchés. Il faudra examiner les stats plus précisement pour le déterminer.



