Bowane Un clavier sans contact pour ascenseur 1 #1

Je suis accro





Source Un clavier sans contact pour faire fonctionner l'ascenseur construit par une entreprise chinoise

Contribution le : Aujourd'hui 08:20:45

Krogoth Re: Un clavier sans contact pour ascenseur 0 #2

Je masterise ! Les boutons a activer avec les pieds...qui peuvent aussi etre utilisés quand on a les bras chargé c'est pas mal aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 08:39:21

-MaDJiK- Re: Un clavier sans contact pour ascenseur 0 #3

Je masterise ! Ou la reconnaissance vocale. Ça serait moins encombrant que ce machin.

Contribution le : Aujourd'hui 09:52:08