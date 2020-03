Diams s'est reconverti en traductrice de langage des signes

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 932 Karma: 1209

@camaronalex

Je suis moi-même sourd. Et on dit LANGUE DES SIGNES et pas langage des signes.

On ne dit pas langage français mais langue française.

La langue des signes est une langue officielle.





Pourquoi dit-on Langue des Signes et pas Langage des Signes ? - #PPSB - Episode 1

Aujourd'hui 08:33:42