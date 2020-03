Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane [FAIL] Se jeter dans la foule 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44





Source Se jeter dans la foule



gazeleau Re: [FAIL] Se jeter dans la foule 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1863 Karma: 1513 Opération à retenter en période de 'distanciation'. (je sais pas si ça se dit)

L'expérience montrera peut-être que les gens respectent les 2m entre chacun ?



Rob2017 Re: [FAIL] Se jeter dans la foule 0 #5

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 @Variel Le courage n'est souvent dû qu'à l'inconscience, alors que la lâcheté s'appuie toujours sur de solides informations. - Une citation de Peter Ustinov.



J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6356 Karma: 2731 Je ne suis pas sûr que sa tête ait respecté la distance sanitaire entre elle et le bitume...

