Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Of Guards and Thieves Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Avaruus Of Guards and Thieves 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6007 Karma: 4707



Pour faire simple : dans divers modes de jeux, deux équipes s'affrontent, celle des gardes face à celle des voleurs.



Il existe plusieurs modes de jeu sur diverses maps (mais à chaque fois on a joué en équipes) :

- capture the flag

- guards and thieves (où les voleurs doivent voler un truc désigné en objectif dans le temps imparti, et les gardes doivent les en empêcher)

- Counter strike like (avec deux équipes, une bombe, etc, vous connaissez le principe)

- football (on joue au foot, il faut mettre des buts, et chaque joueur a un couteau et peut tuer ses adversaires^^)

- one shot (on a une seule arme qui tire au coup par coup et met un peu de temps à se recharger, par contre elle one shot)



Info importante : dans la plupart des modes de jeu, les voleurs ont une vision nocturne (ils voient donc tout sur la map) alors que les gardes ne voient que les zones éclairées. Ça rend considérablement plus difficile le travail des gardes.



Je l'ai testé hier avec trois amis (donc en 2VS2), c'était marrant mais à 4 on a trouvé que ça manquait un peu de piquant. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à l'installer et à me le faire savoir, on pourra réessayer des parties à plus de 4. Je pense que ça devient un peu plus fun en étant au moins 6, le top serait 8.



Je ne sais plus quelle est la limite de joueurs, mais je crois qu'on peut dépasser 8.



Et venez sur Discord aussi, on a créé un serveur perso pour pouvoir échanger pendant le jeu, ce qui peut s'avérer très utile. Ou alors on pourra prendre un serveur dédié Koreus. A vous de voir. Of guards and thieves est un petit jeu sur Steam, jouable en multi, gratuit et rigolo et très rapide à installer (il prend 122 Mo^^).Pour faire simple : dans divers modes de jeux, deux équipes s'affrontent, celle des gardes face à celle des voleurs.Il existe plusieurs modes de jeu sur diverses maps (mais à chaque fois on a joué en équipes) :- capture the flag- guards and thieves (où les voleurs doivent voler un truc désigné en objectif dans le temps imparti, et les gardes doivent les en empêcher)- Counter strike like (avec deux équipes, une bombe, etc, vous connaissez le principe)- football (on joue au foot, il faut mettre des buts, et chaque joueur a un couteau et peut tuer ses adversaires^^)- one shot (on a une seule arme qui tire au coup par coup et met un peu de temps à se recharger, par contre elle one shot)Info importante : dans la plupart des modes de jeu, les voleurs ont une vision nocturne (ils voient donc tout sur la map) alors que les gardes ne voient que les zones éclairées. Ça rend considérablement plus difficile le travail des gardes.Je l'ai testé hier avec trois amis (donc en 22), c'était marrant mais à 4 on a trouvé que ça manquait un peu de piquant. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à l'installer et à me le faire savoir, on pourra réessayer des parties à plus de 4. Je pense que ça devient un peu plus fun en étant au moins 6, le top serait 8.Je ne sais plus quelle est la limite de joueurs, mais je crois qu'on peut dépasser 8.Et venez sur Discord aussi, on a créé un serveur perso pour pouvoir échanger pendant le jeu, ce qui peut s'avérer très utile. Ou alors on pourra prendre un serveur dédié Koreus. A vous de voir.

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:25



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo