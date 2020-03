Options du sujet Imprimer le sujet

clembout Expérimenter le bout du monde à Tignes (Mars 2019 / coronavirus) 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 22/02/2012 04:00 Post(s): 8

Tignes et #coronavirus - Comment expérimenter le bout du monde en vacances !



Petite vidéo incroyable réalisée par une famille en vacances à Tignes. Avec le confinement, l'ambiance est en mode Zombieland !

Contribution le : Aujourd'hui 00:36:40