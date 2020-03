Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Un policier contrôle les attestations en dansant... ou danse en contrôlant les attestations... 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3679 Karma: 2877

Un policier danse dans la rue pendant le confinement ! #coronavirus

Contribution le : Aujourd'hui 02:08:03