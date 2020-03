Options du sujet Imprimer le sujet

Dark Vador et une armée de stormtroopers font respecter le confinement

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10927 Karma: 3239 La police argentine intervient dans un parc pour interpeller tous les contrevenants au confinement.



Un petit air de Dark Vador menant une armée de stormtroopers, non ?





ARGENTINA. DIA 1: Intervención policial | Violación de la cuarentena | #coronavirus

