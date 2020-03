Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Comment les chauves-souris font-elles pipi sans s’en mettre plein le visage ? 1 #1

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10927 Karma: 3239 La réponse à cette question qu’on ne se posait pas, mais qui va quand même nous fasciner :





Bat Pees



Elles pensent même au risque de la dernière goutte !

Contribution le : Aujourd'hui 03:57:46