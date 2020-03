Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili-Zaistev Lignes bleues sur Facebook : comment les enlever ? 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 11/07/2014 10:27 Post(s): 2268 Karma: 965



Ça m'est arrivé déjà une fois, des lignes bleues s'affichent sur Messenger sans que je puisse les enlever. Quelqu'un aurait une idée de comment faire ?



Bonjour,Ça m'est arrivé déjà une fois, des lignes bleues s'affichent sur Messenger sans que je puisse les enlever. Quelqu'un aurait une idée de comment faire ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:51:53