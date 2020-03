Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 03/06/2012 17:21 Post(s): 8 Vidéo touchante du combat de la Corée du sud face au Covid-19

Respect pour ce peuple si solidaire et bien éduqué. Nous avons beaucoup a apprendre





Korea, Wonderland? 참 이상한 나라

Contribution le : Hier 18:52:06