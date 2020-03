Achat imprimante, merci d'un conseil #CoronaGalere

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6027 Karma: 4723

Mais je ne comprends pas, tu veux une imprimante juste pour imprimer tes dérogations de déplacement ? Parce que si c'est juste pour ça... ben les faire à la main te reviendra moins cher et sera plus écolo.





M'enfin, sinon tu regardes sur leboncoin, ou sur cdiscount ou encore amazon... Y a moyen de tout trouver sur ce genre de sites.



Si tu veux une imprimante pas cher, bah tu prends juste une imprimante à jet d'encre (et pas une laser) et tu te fixes un maximum en terme de prix.



C'est difficile de donner un conseil, parce que pour ma part j'ai eu plein d'expériences différentes : la meilleure imprimante bas de gamme que j'ai pu avoir était une Canon MP 140 que j'ai rachetée d'occaz à 10 ou 20€. Elle fonctionnait parfaitement bien.



Sinon j'ai eu des imprimantes plus performantes (Epson et Canon) mais à chaque fois j'ai eu des problèmes avec, et j'ai décidé d'arrêter d'en acheter après ça (en plus on se fait complètement niquer sur les cartouches).

