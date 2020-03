Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Vue des tuyères d'un avion de chasse au décollage

Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5372 Karma: 3185



Allumage à 7:29 Vue des tuyères d'un avion de chasse Tu-22 au décollage, sublime avec le son

Contribution le : Hier 23:46:56

FMJ65 Re: Vue des tuyères d'un avion de chasse au décollage

Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8575 Karma: 2494 Bien dis donc ! S'il lui faut autant de temps pour démarrer ses moteurs, il ferait mieux de passer à l'électrique !

Contribution le : Aujourd'hui 00:04:40