La métamatière et les rêves

ClaudeDB La métamatière et les rêves #1

La métamatière et les rêves







Rien n'est caché aux humains, pas même l'invisible univers de métamatière. Il suffit qu'ils aient la maturité d'intelligence pour le détecter. En mode matière, c'est à dire lorsqu'ils vivent leur vie de tous les jours, l'intelligence est le seul outil à leur disposition pour découvrir le monde métamatériel. Ils ne peuvent pas le percevoir par les sens matériels. Seulement par l'intelligence. En mode métamatière, quand il dorment, quand ils sont en demi-mort, ils se voient vivre dans un autre monde, dans leurs rêves. Un monde sans matière. Ils visionnent la nature de métamatière.





Les rêves font partie intégrante de la nature de métamatière. L'espèce humaine y a accès parce qu'elle possède l'intelligence métamatérielle. Les animaux et les végétaux n'y ont pas accès. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils sont seulement instinctifs. Ils ne rêvent pas. La Science pense avoir décelé des rêves chez certains animaux mais ce ne sont que des soubresauts du corps en sommeil dus aux connections neuronales. Seuls les humains rêvent. Ils ont l'instinct communs aux êtres matériels et l'intelligence métamatérielle.





Les rêves sont une fenêtre ouverte sur la nature de métamatière accessible quasiment quotidiennement aux humains. Ils ne sont pas issus du cerveau humain. Pour preuve, le cerveau mort, nous continuons à rêver pour l'éternité. Ils sont issus de la gestation d'un esprit qui se génère au dépend de notre vie quotidienne. Après la mort de notre corps de matière, nous nous voyons vivre dans la vie de l'esprit issue de notre propre vie pour l'éternité.





Pour rêver il est impératif de quitter momentanément ou définitivement la nature de matière dans le sommeil, le coma ou la mort. Il est impossible de rêver et en même temps de vivre sa vie de tous les jours.





Nos rêves sont un regard sur l'état de croissance du foétus d'esprit qui se génère au dépend de notre vie quotidienne. Au travers d'eux, nous pouvons adapter nos comportements de façon à ce qu'ils produisent des particules de métamatière les plus saines que possibles qui généreront un esprit le plus conforme que possible afin qu'il naisse le plus viable que possible. La mort de notre corps de matière correspond à la naissance de l'esprit dans la nature de métamatière. Après la mort de notre corps de matière nous nous verrons vivre dans la vie de l'esprit issue de notre propre vie pour l'éternité.





Prudence avec nos comportements de tous les jours. Nous sommes éternels. Nous ne sommes pas comme les animaux et les végétaux qui connaissent la grande mort : ils meurent et puis plus rien. Nous, nous connaissons seulement la petite mort. Nous passons, bien sûr, par la case mort mais nos comportements quotidiens nous ont forgé un patrimoine métamatériel qui nous procure l'éternité.







Soyez attentif à la signification de vos rêves. Ils sont la visualisation de ce qui vous attend dans votre avenir métamatériel éternel après la mort de votre corps de matière. Si, dans vos rêves, vous vous voyez évoluer dans des situations angoissantes, cauchemardesques, changez de comportements quotidiens. Ils ne sont pas en conformité avec les lois métamatérielles. Ils produisent des particules de métamatière non conformes. Les meilleurs métons sont ceux issus de comportements de paix et de responsabilité avec soi-même, de paix et de responsabilité avec les humains, de paix et de responsabilité avec les animaux et les végétaux, de paix et de responsabilité avec la nature de matière.







Se voir sortir vainqueur des situations de nos rêves signifie que le foétus d'esprit se génère convenablement. Nous pouvons ainsi espérer qu'il naisse viable et qu'il accède de suite aux hautes sphères de la nature de métamatière afin que l'on puisse se voir vivre dans la vie d'un corps métamatériellement sain, après la mort de notre corps de matière.

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:33

LeFreund Re: La métamatière et les rêves #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2867 Karma: 6995 D'accord, mais le coronavirus dans tout ça?

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:29

Milot Re: La métamatière et les rêves #3

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5340 Karma: 3193 Tu mets ta matière juste ici, et maintenant, mais pourquoi?

Qu'est-ce qu'on t'a fait?

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:12

Avaruus Re: La métamatière et les rêves #4

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6032 Karma: 4732 LeFreund

C'est cadeau.







Citation : La métamatière et le coronavirus







Rien n'est caché aux humains, pas même l'invisible univers de métamatière. Il suffit qu'ils aient la maturité d'intelligence pour le détecter. En mode matière, c'est à dire lorsqu'ils vivent leur vie de tous les jours, l'intelligence est le seul outil à leur disposition pour découvrir le monde métamatériel. Ils ne peuvent pas le percevoir par les sens matériels. Seulement par l'intelligence. En mode métamatière, quand il dorment, quand ils sont en demi-mort, ils se voient vivre dans un autre monde, dans leur coronavirus. Un monde sans matière. Ils visionnent la nature de métamatière.





Le coronavirus fait partie intégrante de la nature de métamatière. L'espèce humaine y a accès parce qu'elle possède l'intelligence métamatérielle. Les animaux et les végétaux n'y ont pas accès. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils sont seulement instinctifs. Ils n'ont pas le coronavirus. La Science pense avoir décelé des coronavirus chez certains animaux mais ce ne sont que des soubresauts du corps en sommeil dus aux connections neuronales. Seuls les humains ont le coronavirus. Ils ont l'instinct communs aux êtres matériels et l'intelligence métamatérielle.





Le coronavirus est une fenêtre ouverte sur la nature de métamatière accessible quasiment quotidiennement aux humains. Il n'est pas issu du cerveau humain. Pour preuve, le cerveau mort, nous continuons à avoir le coronavirus pour l'éternité. Il est issu de la gestation d'un esprit qui se génère au dépend de notre vie quotidienne. Après la mort de notre corps de matière, nous nous voyons vivre dans la vie de l'esprit issue de notre propre vie pour l'éternité.





Pour avoir le coronavirus il est impératif de quitter momentanément ou définitivement la nature de matière dans le sommeil, le coma ou la mort. Il est impossible d'avoir le coronavirus et en même temps de vivre sa vie de tous les jours.





Notre coronavirus est un regard sur l'état de croissance du foétus d'esprit qui se génère au dépend de notre vie quotidienne. Au travers de celui-ci, nous pouvons adapter nos comportements de façon à ce qu'il produise des particules de métamatière les plus saines que possibles qui généreront un esprit le plus conforme que possible afin qu'il naisse le plus viable que possible. La mort de notre corps de matière correspond à la naissance de l'esprit dans la nature de métamatière. Après la mort de notre corps de matière nous nous verrons vivre dans la vie de l'esprit issue de notre propre vie pour l'éternité.





Prudence avec nos comportements de tous les jours. Nous sommes éternels. Nous ne sommes pas comme les animaux et les végétaux qui connaissent la grande mort : ils meurent et puis plus rien. Nous, nous connaissons seulement la petite mort. Nous passons, bien sûr, par la case mort mais nos comportements quotidiens nous ont forgé un patrimoine métamatériel qui nous procure l'éternité.







Soyez attentif à la signification de votre coronavirus. Il est la visualisation de ce qui vous attend dans votre avenir métamatériel éternel après la mort de votre corps de matière. Si, dans votre coronavirus, vous vous voyez évoluer dans des situations angoissantes, cauchemardesques, changez de comportements quotidiens. Ils ne sont pas en conformité avec les lois métamatérielles. Ils produisent des particules de métamatière non conformes. Les meilleurs virus sont ceux issus de comportements de paix et de responsabilité avec soi-même, de paix et de responsabilité avec les humains, de paix et de responsabilité avec les animaux et les végétaux, de paix et de responsabilité avec la nature de matière.







Se voir sortir vainqueur des situations de notre coronavirus signifie que le foétus d'esprit se génère convenablement. Nous pouvons ainsi espérer qu'il naisse viable et qu'il accède de suite aux hautes sphères de la nature de métamatière afin que l'on puisse se voir vivre dans la vie d'un corps métamatériellement sain, après la mort de notre corps de matière.







@Milot

Il doit être en manque de fidèles, il essaie de recruter. C'est cadeau.Citation :Il doit être en manque de fidèles, il essaie de recruter.

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:59



