Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Pour que l'eau recoule 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8580 Karma: 2494 Vous avez un peu de temps libre en cette période de vacances forcées ? Partant pour voir des vidéos essentielles ? Comme le désengorgement d'un fossé ? Alors c'est parti avec JCB !





Contribution le : Aujourd'hui 10:51:49

Variel Re: Pour que l'eau recoule 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10545 Karma: 3711 Ça va, je viens de faire des travaux sur la fosse septique, pas besoin d'une vidéo pour me faire voir chez les autres.

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:05