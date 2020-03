Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili-Zaistev Dimanche en chanson 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 11/07/2014 10:27 Post(s): 2275 Karma: 966 https://www.facebook.com/CorseMusicEvents/videos/2494330717562906/



Superbe interprétation d'une famille italienne d' Hallelujah de Léonard Cohen. Superbe interprétation d'une famille italienne d' Hallelujah de Léonard Cohen.

Contribution le : Aujourd'hui 15:04:15