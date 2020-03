Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Câbles internet coupés dans un quartier + Marché pas très hygiénique 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41084 Karma: 16187







Regardez jusqu’au bout la connerie humaine





Des véhicules passent au-dessus des aliments dans un marché en Thaïlande.



Vous navigateur est trop vieux Un technicien de Dymacom découvre que des câbles internet ont été coupés dans un quartier de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle.Regardez jusqu’au bout la connerie humaine https://t.co/fFK8hgbu5s Des véhicules passent au-dessus des aliments dans un marché en Thaïlande.

Contribution le : Aujourd'hui 16:26:35