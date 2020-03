Le confinement de Minage85 - Jour 1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 18:59:44 Post(s): 2

PREMIER JOUR AVANT LA FIN DU MONDE

Mardi 17 mars 2020 – J 1



Nous sommes Mardi.



Le soleil montre le bout de son nez et je regarde ma tartine beurrée, beurre demi-sel bien sûr, évidemment !!! Je la regarde songeant que nous sommes mardi, que je suis encore en pyjama et que je ne suis ni au boulot ni en vacances. Hier, un monsieur bien habillé avec une cravate a dit à la télévision qu’il fallait rester chez soi pour sauver des vies.

Bon, donc je reste chez moi. J’obéis. Cela étant, il faut constater que ma tartine et moi nous ne sommes pas seuls dans la pièce dite « à vivre » … ce qui d’ailleurs me fait m’interroger aussitôt sur cette appellation incongrue en pensant aux malheureuses autres pièces de la maison. Pourquoi une telle stigmatisation ? Pourquoi ce manque de bienveillance ? Etrange …

Bref, tout cela n’est pas très clair dans ma tête et en plus je suis perturbé par ces présences autour de moi. En effet, plusieurs personnes se sont regroupées à ma table pour manger elles-aussi. Très surpris au départ, j’ai reconnu après quelques minutes ma femme, ma fille et mon jeune fils. Tout le monde ensemble un mardi matin à prendre le petit déjeuner ? Cela faisait un sacré moment !!??!! Mon jeune fils a bien grandi par ailleurs et il a des lunettes. Finissant ma tartine, mon esprit vient de calculer qu’ils doivent eux-aussi rester à la maison pour sauver des vies. Nous allons donc devoir cohabiter toute la journée … sans pouvoir sortir …

Finalement, ma tartine n’a pas très bon goût ce matin. Peut-être un problème avec la confiture. Bizarre, trop de fruits peut-être. Ma fille vient à l’instant de parler de la fermeture des salons d’esthétique et du problème que cela va poser pour son épilation. Elle ne va pas pouvoir tenir 15 jours … 15 jours !!!??!!

Ha oui … c’est vrai, le monsieur bien habillé à parler de ce nombre de jours pour sauver des vies. Donc la cohabitation va durer 15 jours ? … Pfff … finalement même mon Nesquik a un drôle de goût. Le lait peut-être !? Trop blanc ?

Je me dis en rangeant mon bol dans le lave-vaisselle, qu’à défaut d’avoir sauvé des vies, on a commencé par sauver des poils. Maigre contribution mais tout de même, pour une première journée c’est pas mal !!



Zou ! Direction mon bureau car normalement la notion de cohabitation n’implique normalement pas d’être dans la même pièce. Enfin j’espère !

Ma démarche est lente dans le couloir car j’ai un peu mal au dos. Encore quelques conséquences de dimanche dernier lorsque j’ai fait les grands trous dans le jardin. Il faut dire que enterrer 16 paquets de 24 rouleaux de papier toilette n’a pas été de tout repos. Ma femme m’a dit que c’était important car on risquait de nous les voler. Il paraît qu’on n’en trouve plus !!! Bon, j’ai donc fait des trous un peu partout dans le jardin.

Arrivé à plus de cinquante ans pour mettre du PQ à l’abri de potentiels voleurs, tout ça à cause d’une chauve-souris chinoise !!! Quelle belle réussite !!! … Par contre, j’ai oublié de mettre des repères pour les retrouver. Pourtant, il faudra bien tous les déterrer à un moment donné. J’imagine la tête de l’archéologue qui dans 1 000 ans tomberait dessus. Quel sens pourra-t-il donné à cette sépulture improbable ? Le rouleau de papier toilette associé à la notion de divinité ? à la notion de monnaie pour des transactions commerciales ? J’aurais du mettre une notice d’explication avec les paquets. Tant pis.

Par contre, une personne m’a vu faire les trous et mettre les paquets dedans. C’est notre voisine, madame Lefras. J’espère qu’elle ne dira rien mais comme elle vit seule et que l’on ne doit plus sortir. Méfiance tout de même … on a acheté la marque « Lotus », c’est plus cher … il y a 3 épaisseurs.

Elle me fait d’ailleurs des signes ce matin de l’autre côté de la haie pendant que j’ouvre à l’instant les volets. Elle souhaite sans doute pour que je vienne écouter ce qu’elle a à dire. Elle semble un peu agitée. Mais le monsieur bien habillé a dit hier soir qu’il fallait respecter la notion de distanciation sociale. Donc je dois la laisser agiter la main au loin et rentrer dans la maison. Sûrement veut-elle un rouleau de papier toilette … pfff … J’aurais dû planquer le stock de nuit … elle va nous harceler maintenant avec ça et puis elle est peut-être en train de mettre ce virus chinois sur ma haie. Mes lauriers palmes merde !!!



Bon, ma femme vient de rentrer dans la pièce. Il faut que je l’aide à installer son bureau à elle pour les 15 jours à venir. Je ne vais pas lui dire tout de suite pour l’absence des repères dans le jardin. Je sens que ce n’est pas le bon moment. Je ne vais pas non plus lui parler de l’importance de distanciation sociale en étant dans mon bureau à moi. Non, pas la peine. J’ai juste un peu de temps tout de même pour prendre une douche avant de l’aider. Mais vite ... elle m’a dit !!

Le pyjama enlevé en une fraction de seconde et me voici, un peu essoufflé dans la salle de bain. Je tire de rideau de douche … et là ... 283 paquets de nouilles me regardent avec un certain rictus invisible.



15 jours !!! ça va être long. Très long !!!



A demain

Le dernier Sapiens, Minage85

