Le confinement de Minage85 - Jour 2

DEUXIEME JOUR AVANT LA FIN DU MONDE

Mercredi 18 mars 2020 – J 2



J’entame mon deuxième jour en confinement total avec une certaine sérénité. Il faut dire que le temps est plutôt agréable et que le bruit ambiant oscille entre le gazouillement léger des oiseaux et le chuchotis bruissonnant de ma haie de lauriers palmes. D’ailleurs, j’ai mis un peu de gel désinfectant dessus, hier soir, suite à la présence de madame Lefras. On ne sait jamais.



La cohabitation continue dans la maison dans une ambiance très professionnelle. Ma femme télétravaille, ma fille télétravaille et mon jeune fils télétravaille son cours de Fortnite avec acharnement. Il faut dire aussi que je toussote légèrement depuis hier et que donc le périmètre de distanciation sociale avec moi s’est singulièrement agrandi pour passer à au moins 8 m. Je suis plus tranquille.

Ma femme m’a dit de porter un masque au cas où. Evidemment, nous n’avons pas eu la chance d’avoir été approvisionnés par les services du monsieur bien habillé avec une cravate mais j’ai retrouvé des vieux masques de chantier datant de l’époque où j’avais poncé le plâtre du plafond de la chambre de ma fille. Je crois me souvenir que c’était à l’époque de la mort de Carlos. Ils en parlaient à la radio. Bref, il y a longtemps.

Juste avant de me mettre à porter cette fameuse protection faciale, j’ai pu prendre mon plus beau papier à lettre et écrire un texte assez long et assez peu intéressant sur ma vie actuelle. Evidement, avec mon petit état sanitaire fébrile du moment, j’ai dû tousser deux ou trois fois et éternuer au moins une fois. J’y peux rien, pas facile de se retenir !! J’ai pris une enveloppe et marqué le nom et l’adresse de ma belle-mère. C’est bientôt son anniversaire et dans le doute … on ne sait jamais. Il paraît que le fameux virus tient facile 3 ou 4 jours sur du papier.

Ensuite, avec mon masque ce coup-ci, je suis parti faire des courses de première nécessité après avoir rempli le fameux formulaire officiel du monsieur bien habillé. Le document en poche, plus la carte d’identité, plus un mot de ma femme au cas où, plus la liste des courses, j’ai affronté, seul mais avec sacré courage, le danger du monde extérieur dans la solitude la plus totale. Personne !! Les 683 m pour parvenir au Super U ont fait l’objet de toute mon attention pour ne pas toucher le moindre élément urbain susceptible d’être infecté. J’ai donc évité les deux passages pour piétons et le trottoir de la maison de retraite. On n’est jamais trop prudent !!

Une fois dans le magasin, j’ai été accueilli par le directeur, homme très gentil et portant lui aussi un masque. La conversation s’établit à distance réglementaire comme il se doit bien sûr. Conversation très intéressante il faut le dire car nous n’avons rien compris respectivement de notre premier échange. Bon déjà, il fait chaud dans ces protections faciales, surtout dans le mien d’ailleurs, mais les mots sont complètement inaudibles. Au bout d’un moment nous nous sommes déplacés de chaque côté d’un présentoir à légumes, des tomates je crois, d’une largeur d’au moins 2 m et nous avons pu relever légèrement nos masques pour parler normalement.

Il m’a dit qu’il allait peut-être recevoir du papier toilette dans la semaine et qu’il pouvait m’appeler si j’étais intéressé. Je lui ai répondu qu’éventuellement je pourrais acheté cet article mais uniquement du molletonné et avec des petites fleurs dessus. Devant son étonnement, je lui ai expliqué que devant la rareté du produit, cela pouvait servir de joli cadeau pour la fête des mères par exemple, les fleuristes étant fermés. Il m’a répondu que c’était une excellente idée et qu’il allait faire de suite l’approvisionnement en conséquence.

Cela étant, ma mission une fois dans le magasin était de trouver du jambon. Des tranches simples et roses dans le plastique. Du tout simple quoi. Mais voilà, rien, pas un bout de jambon même en cubes ou en râpé. Rien !! Il y a bien tout un étalage de filets de cabillaud, mais non ils ont pris tout le cochon. C’est vraiment la guerre. Du coup, j’ai pris une bouteille de Ricard et des cacahouètes. Frugal le repas, mais on fera avec.



Au fait, hier soir, ma famille, mon masque et moi avons participé vers 20H à ce nouveau rituel consistant à se mettre à une fenêtre et à applaudir en soutien au monde hospitalier. Si l’idée part d’un très bon sentiment, il faut bien convenir que la configuration de notre maison et son isolement a surtout permis d’égayer le mobilier de jardin, à réveiller probablement madame Lefras et à faire fuir nos pauvres chats. D’ailleurs ces derniers refusent toujours de venir manger devant la vue de mon masque. Ils devront s’y habituer … c’est la guerre.



Encore 14 jours !!!



A demain

Le dernier Sapiens, Minage85

Contribution le : Hier 19:18:42