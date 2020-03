Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une tortue se gratte le derrière sur un rocher 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6051 Karma: 4744

Source



Un plongeur tombe sur une tortue que gratte sa carapace contre un rocher, imitant un animal qui se gratterait le dos ou le derrière. Je ne sais pas trop pourquoi elle fait ça, peut-être pour renouveler la couche superficielle de kératine. Un plongeur tombe sur une tortue que gratte sa carapace contre un rocher, imitant un animal qui se gratterait le dos ou le derrière. Je ne sais pas trop pourquoi elle fait ça, peut-être pour renouveler la couche superficielle de kératine.

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:41