Options du sujet Imprimer le sujet

swefpifh Qui tente rien n'a rien ! 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 23/12/2015 00:42 Post(s): 80 Karma: 138

Un homme tente de sortir malgré le confinement mais...

Contribution le : Aujourd'hui 10:52:04

Variel Re: Qui tente rien n'a rien ! 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10550 Karma: 3720 Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer ultérieurement. (ID de lecture : kfdtv-Fp8X9ma8Jl)

En savoir plus

En faisant vite, on peut attraper le lien pour regarder sur YT…

(Apparemment, problème de confinement là aussi !) Citation :En faisant vite, on peut attraper le lien pour regarder sur YT…(Apparemment, problème de confinement là aussi !)

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:05