Un poisson-grenouille s'approche de la caméra

A Wakatobi (février 2020), un poisson-grenouille noir (Antennariidae) semble attiré par la caméra d'une plongeuse, offrant son meilleur profile. Je ne sais pas trop s'il a envie de l'intimider ou de faire de cette caméra son nouveau point d'ancrage, mais il insiste le bougre. A Wakatobi (février 2020), un poisson-grenouille noir () semble attiré par la caméra d'une plongeuse, offrant son meilleur profile. Je ne sais pas trop s'il a envie de l'intimider ou de faire de cette caméra son nouveau point d'ancrage, mais il insiste le bougre.

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:40