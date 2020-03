Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un mérou géant au milieu d'une forêt de kelps

Un plongeur tombe nez à nez avec un mérou géant (Centropristis striata, Black sea bass en anglais) en milieu d'une forêt de kelps. C'est un beau bébé. Un plongeur tombe nez à nez avec un mérou géant (en anglais) en milieu d'une forêt de kelps. C'est un beau bébé.

Skwatek Re: Un mérou géant au milieu d'une forêt de kelps

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41094 Karma: 16206 Ça me fait penser à cette scène des Dents de la mer 2.







