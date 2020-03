Différentes imitations pour rire durant le Coronavirus

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25775 Karma: 13078









Citation : MESDAMES, MESSIEURS !!!



Cette vidéo ne restera peut-être pas en ligne très longtemps...

Je n'assume pas forcément tout ce qu'y a dedans.

Profitez-en : C'est mon cadeau de confinement !

Si jamais ça vous rend vraiment tout jouasse,

balancez vos idées d'imitations en commentaire et peut-être que j'en ferais une 2eme, sinon bah se sera déjà pas mal...



Allez, bisous!



PS: qualité pourave parce que fichier ultra leger. Connexion à chier. On féskonpeu!

Et je ne mettrai pas de like pour ça. Déjà que je le fais pas sur Facebook de base Vidéo et description intégréeCitation :Et je ne mettrai pas de like pour ça. Déjà que je le fais pas sur Facebook de base

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:49