Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 Un bon moment avec Kheiron (animé par Kyan Khojandi) 1 #1

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25776 Karma: 13078 Un bon moment avec Kheiron (animé par Kyan Khojandi)

J'aime vraiment bien Kheiron. Là j'ai bien aimé son avis général sur le mariage (pas nécessaire en gros, un enfant c'est la preuve d'amour), sa vision sur comment devenir un humoriste qui marche (par le travail, personne n'a la grâce innée) sa vision entre twitter et instagram (twitter qui permet de prendre un tweet de quelqu'un pour le relayer dans son groupe pour le critiquer vs. Instagram où faut rester sur la page de l'instagrameur)





Un Bon Moment avec KHEIRON

Contribution le : Aujourd'hui 13:18:16