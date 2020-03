Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un tremblement de terre frappe Zagreb 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 949 Karma: 1226 En pleine épidémie de coronavirus, un tremblement de terre de magnitude 5,3 a frappé Zagreb, dimanche 22 mars provoquant au moins un mort.





En Croatie, un tremblement de terre frappe Zagreb et fait d'importants dégâts



Image d'une caméra de surveillance:

