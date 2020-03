Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Problème de code PIN Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13482 Karma: 501 Coucou, j'ai ma belle mère qui a un souci avec son smartphone, et avec cette période de confinement entre autre, ça lui est compliqué de faire sans ... Sanchant qu'on intervient seulement via Messenger, c'est plutôt complexe pour se tenir informé de tout ce qui est affiché a l'écran (et éviter le fameux "aaaah j'avais pas vu")

Suite a un redémarrage de l'appareil il lui est demandé un code PIN qu'elle n'a jamais changé, donc 0000, elle a essayé 1234 aussi mais cela ne marche pas, code erroné. Après vérification qu'elle l'ai, on lui dit de faire un autre mauvais code pour que le code PUK soit demandé, pour réinitialiser le PIN. Sauf que là, il ne lui ai jamais demandé de code PUK, juste une attente de 30 secondes ... pour retenter le code PIN.

J'ai trouvé un code a rentrer, pour modifier le code PIN via code PUK : **05*code PUK actuel*code PIN choisi*code PIN choisi# qui devrait permettre de changer ce code PIN inconnu. Pour diverses raisons elle ne l'a pas encore essayé, mais au cas ou ce code ne marche pas, est ce que vous savez pourquoi le code PUK n'est jamais demandé par le tel? Si il y a une (autre) manip pour demander le PUK ?



Un grand merci !

