Skwatek Un pont de Pringles 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41098 Karma: 16211 Pendant le confinement, un homme retrouve le sourire en réalisant un magnifique pont avec des petites boîtes de Pringles.





Building Bridge with Snacks Creates Big Smile || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:46