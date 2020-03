Options du sujet Imprimer le sujet

Un gars se jette dans un bowling 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41103 Karma: 16223 Un gars se jette dans la machine d'un bowling.





Man Throws Himself Down Bowling Alley || ViralHog

Contribution le : Hier 23:42:13

Surzurois Re: Un gars se jette dans un bowling 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3562 Karma: 2903



Et le coup de balais qui l'achève, putain parfait C'est moi ou il a réussi à s’assommer avec sa propre boule ???Et le coup de balais qui l'achève, putain parfait

Contribution le : Aujourd'hui 00:03:01