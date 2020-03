Recherche vidéo publicité

Je m'installe Inscrit: 30/07/2018 03:13 Post(s): 138 Karma: 196

Hello les Koreusiens



Je recherche une petite vidéo qui à été posté sur Koreus il me semble, que j'avais déjà vu.



Alors, je ne sais plus si c'est un spot publicitaire ou une compagne de sensibilisation.



Enfaite c'était dans une voiture privée ou un taxis qui transportait des femmes et des hommes d'affaires et le but était d'attirer leurs attention sur ce qu'il se passe autour d'eux.

Par exemple je me souviens juste de quelques scènes comme une vieille cabriolet américaine conduit par un homme déguisée en ours accompagné de deux lascars assis à l'arrière.

Et l'un des hommes d'affaires qui observé juste la façon de s'éteindre de l'un des lumières du plafonnier au dessus de lui, à la fermeture de la porte.



Voilà.



Si vous avez compris de quoi je parle ou bien si vous connaissez la vidéo, un lien me ferait plaisir s'il vous plaît. Merci

