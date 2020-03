Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 Thomas Wiesel se moque des politiciens suisses (coronavirus) 1 #1

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25784 Karma: 13084 L'humoriste Thomas Wiesel se moque des politiciens suisses par rapport aux mesures vis-à-vis du coronavirus.



pas de panique, une vidéo sur la France est à venir





Restez Chez Vous Show - Les politiciens suisses

Contribution le : Aujourd'hui 08:39:30