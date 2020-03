Options du sujet Imprimer le sujet

gonorrhus Le coronavirus: du caca de cellule fabriqué dans les ceintures de Van Allen par 20'000 satellites 1 #1

Je suis accro Inscrit: 04/01/2017 19:08 Post(s): 1276 Ce type est simplement taré:





Dr Thomas Cowan : Virus et électrification de la Terre



J'ose espérer qu'il s'agit d'un fake.

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:21