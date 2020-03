Options du sujet Imprimer le sujet

Satiricon " J'ai pas été assez clair… " - Détournement - par @Daadhoo 3 #1

" J'ai pas été assez clair… " - Détournement - par @Daadhoo



Un détournement du film Rocky Balboa par le doubleur professionnel David Rinaldi.

Plutôt en phase avec le contexte.

FMJ65 Re: " J'ai pas été assez clair… " - Détournement - par @Daadhoo 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8608 Karma: 2503 Y a que la chute qui est un poil faiblarde.

La musique est 200% raccord avec Rocky ! Excellent !Y a que la chute qui est un poil faiblarde.La musique est200% raccord avec Rocky !

