Breaking Bad mode Coronavirus + Femme vs Lance à incendie

Breaking Bad Coronavirus Parody - "Walter Wipe"





Une femme essaie de tenir une lance à incendie dans une caserne.







