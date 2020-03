Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 Bug topic : Quand un membre <5 karma publie dans un topic, le nom + data du dernier contributeur bug 1 #1

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25789 Karma: 13088 Bug mineur



Y a pas un petit bug avec la validation des commentaire du forum des membres à Karma <5 et l'intitulé du dernier commentateur d'un topic de la CDL ?





Exemple :



Là dans la CDL, c'est affiché que le dernier contributeur est gonorrhus (qui a un karma < 5) à 8:21:44





Alors que j'avais publié un commentaire après lui (Alex333, à 8:30:52)





Contribution le : Aujourd'hui 16:27:00

