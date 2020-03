Options du sujet Imprimer le sujet

blad00x Le confienement rend créatif 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 23/12/2013 15:40 Post(s): 12

"

Il semblerait que le confinement rend créatif

J'ai passé tout hier à faire ça, et je découvre tout juste les joies de Da Vinci Resolve. J'espère que ça vous plaira! C'est sans doute pas la dernière de la série ^^'



"





Blind Guardian - Skalds and Shadows Cover Romaric Gendre :Il semblerait que le confinement rend créatifJ'ai passé tout hier à faire ça, et je découvre tout juste les joies de Da Vinci Resolve. J'espère que ça vous plaira! C'est sans doute pas la dernière de la série ^^'Blind Guardian - Skalds and Shadows Cover

Contribution le : Aujourd'hui 17:45:54