Etre confiné aux bahamas

certains sont deja passé a coté de mes video sur une ile deserte et des blue hole ...

cette fois je montre la ou j'habite et les condition de mon confinement depuis un an aux bahamas.



je devait rentrer bientot a la civilisation .. j'espere que vous êtes toujours la dans 50 jours..









confinement aux bahamas .

Contribution le : Aujourd'hui 20:32:47