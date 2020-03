Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Jet de baleine sur un drone 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65119 Karma: 27628 Une baleine expire de l'eau par son event sur un drone





Drone Captures Epic Blue Whale Sneeze

Contribution le : Aujourd'hui 09:43:50

-Flo- Re: Jet de baleine sur un drone 3 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10934 Karma: 3260 Elle n'est pas censée faire ça dans son coude, pour appliquer les gestes barrières ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:00:33