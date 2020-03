Un tweet rigolo

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6388 Karma: 2739

Réponse des noirs et des arabes :

"On est chez nous ! On est chez nous !"











@schnapss : et pourquoi pas "Restez chez vous" ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:45