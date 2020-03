Faire de l'apnée avec un grand requin blanc

Options du sujet Imprimer le sujet

Ocean Ramsey, une plongeuse et gérante d'un club de plongées touristiques, a fait une petite plongée en apnée avec un grand requin blanc de ~6m de long, au large des côtes d'Hawaii. Je regrette qu'elle se sente obligée de le toucher et même de s'accrocher à sa nageoire, elle devrait être la première à ne pas faire ça. Mais la vidéo reste impressionnante.

