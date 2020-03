Un nuage d'oiseaux manoeuvre pour éviter les attaques d'un faucon

Options du sujet Imprimer le sujet

La qualité de la vidéo n'est pas ouf, mais on voit bien les manœuvres des oiseaux pour éviter les attaques en piqué du faucon pèlerin. Apparemment, ce sont des passereaux.



Au passage, comment on dit "troupeau" pour les oiseaux ? Un essaim ? Une nuée ? La qualité de la vidéo n'est pas ouf, mais on voit bien les manœuvres des oiseaux pour éviter les attaques en piqué du faucon pèlerin. Apparemment, ce sont des passereaux.Au passage, comment on dit "troupeau" pour les oiseaux ? Un essaim ? Une nuée ?

t'exagères quand même, ils se bougent quand même le fion Citation :t'exagères quand même, ils se bougent quand même le fion

