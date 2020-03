Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus FAIL Draguer une fille en boite + Faire une blague + Confondre le café et le gel hydroalcoolique 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6098 Karma: 4783 MonsieurGoule saura apprécier. Pour la science.





Source





Un gars est chaud patate et semble s'intéresser de prêt à une fille qui picole... peut-être un peu trop.













Source



Elle veut enlever le bras de son voisin de derrière qui dort.

















Source



Un homme confond une thermos de café avec un pot de gel pour se laver les mains. Âmes sensibles, celui-là est dégueu.^^ Mais je pense que @saura apprécier.Un gars est chaud patate et semble s'intéresser de prêt à une fille qui picole... peut-être un peu trop.Elle veut enlever le bras de son voisin de derrière qui dort.Un homme confond une thermos de café avec un pot de gel pour se laver les mains.

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:18