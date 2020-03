Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Regard de chien gourmand 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41137 Karma: 16273





Doggy Stares Longingly at Chicken Strips || ViralHog



@Kilroy1 : Merci. Ce chien mangerait bien quelques bâtonnets de poulet panés !Doggy Stares Longingly at Chicken Strips || ViralHog: Merci.

Contribution le : Aujourd'hui 11:46:22