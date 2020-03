Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un homme accueilli par son buffle domestique 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6098 Karma: 4784

Source





Un homme rentre chez lui quand un buffle vient lui souhaiter la bienvenue. Evidemment, c'est pas la même chose qu'un teckel qui te saute dessus.^^ Un homme rentre chez lui quand un buffle vient lui souhaiter la bienvenue. Evidemment, c'est pas la même chose qu'un teckel qui te saute dessus.^^

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:04