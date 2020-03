Coiffeur pendant le confinement + Catcheurs pendant le coronavirus

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41138 Karma: 16280

Un coiffeur s'occupe de sa pelouse pendant le confinement.





Hairdresser Practices His Craft During Quarantine || ViralHog





Un passionnant combat de catch entre Joey Janela et Jimmy Lloyd effectué avec la distance de sécurité pendant le coronavirus.





Joey Janela Vs Jimmy Lloyd ( Social Distance Rules )

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:31